Norddeutsche Seehundstationen ziehen rund 400 Jungtiere groß

„Das hat uns an die Grenze der Belastung gebracht“, sagte der Leiter der Norddeicher Station, Peter Lienau. Demnach kamen in der Geburtensaison zwischen Anfang Mai bis Ende Juli 199 Jungtiere zur Aufzucht in die Norddeicher Station - vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 waren es 181 Tiere. Die Norddeicher Einrichtung führt die hohe Zahl von Jungtieraufnahmen in ihrem Bereich auf mehr Störungen durch den Menschen in Folge eines wieder stärker gewordenen Tourismus an der Küste zurück. Während der Pandemie 2020 und 2021 waren die Aufnahmezahlen in Niedersachsen deutlich niedriger.