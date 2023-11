Problematische Baby-Bilder auf Windelpackungen

Paris (dpa) - . Schlafende Babys auf Windelpackungen in Europa sind einer Studie zufolge häufig nicht den Schlafempfehlungen gegen plötzlichen Kindstod entsprechend abgebildet. Das zeigt eine Untersuchung von Windelpackungen für Säuglinge unter fünf Kilogramm in Deutschland und zehn weiteren europäischen Ländern, die im „Journal of Pediatrics“ veröffentlicht wurde.