Psychologin: Bilder aus Israel können schwere Folgen haben

Angst zu haben sei verständlich und auch eine gesunde Reaktion, sagte sie weiter. „Das macht uns auch als Menschen aus, dass wir Mitgefühl haben.“ Das Problem sei, dass manche Menschen in eine Art „Problemtrance“ verfallen und immer weiter Inhalte konsumieren, die diese Angst auslösen. Das könne dazu führen, dass man abstumpfe oder in eine totale Lähmung verfalle. „Ab einem gewissen Punkt ist das dann auch eine Störung und man sollte in Therapie gehen.“