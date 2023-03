Salzwiesen helfen auch bei Klimaänderungen dem Küstenschutz

Offen ist allerdings noch die Frage, inwieweit Salzwiesen ähnlich wie Wattflächen mit dem Meeresspiegelanstieg mitwachsen können. Studien hätten bereits gezeigt, dass Salzwiesen grundsätzlich dazu in der Lage seien, indem etwa Sturmfluten aufgewirbelte Sedimente auf die Salzwiesen spülen, sagte Paul. „So wachsen die Salzwiesen langsam in die Höhe. Es setzt aber voraus, dass Sediment da ist, was auf die Salzwiesen gespült werden kann.“ Die Sedimentverfügbarkeit sei lokal verschieden. Inwieweit so auch Salzwiesen etwa an den deutschen Küsten mitwachsen könnten, werde zurzeit untersucht.