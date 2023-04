Seltenes T. rex-Skelett bleibt nach Versteigerung in Europa

Das Auktionshaus glaubt nicht, dass das Skelett des Tyrannosaurus rex in Privaträumen verschwindet. „Wir sind optimistisch, dass der private Käufer es in naher Zukunft der Öffentlichkeit zeigen wird“, sagte der Besitzer des Auktionshauses, Cyril Koller, in Zürich. Wie populär Dinosaurier-Skelette sind, zeigte sich vor der Versteigerung: 35.000 Besucher besichtigten das Skelett vorab in Zürich in einer ausverkauften Ausstellung.