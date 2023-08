Sonne, Mond und Sterne im August - Gleich zweimal Vollmond

Die Sonne wandert am absteigenden Ast ihrer Jahresbahn und nähert sich dem Herbstpunkt. Am 11. August verlässt sie morgens das Sternbild Krebs und wechselt in das Sternbild Löwe, in dem sie bis 17. September bleibt. Am 23. August passiert sie den Königsstern Regulus im Löwen. Am gleichen Tag tritt die Sonne vormittags in das Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Mittagshöhe der Sonne nimmt um neun Grad ab. Die Tageslänge schrumpft im Laufe des Monats in Kiel um zwei Stunden, in München um eine Stunde und 34 Minuten.