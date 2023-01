Sonne, Mond und Sterne im Februar: ein Komet und drei Planeten

Der Mond befindet sich mit 406 476 Kilometer am 4. vormittags in Erdferne, während ihn am 19. in Erdnähe ebenfalls vormittags 358 267 Kilometer von uns trennen. Da am 5. um 19.29 Uhr Vollmond im Sternbild Löwe eintritt, ereignet sich wegen fast gleichzeitiger Erdferne im Februar der kleinste Vollmond des Jahres. In Neumondposition kommt der Erdtrabant am 20. um 8.06 Uhr. Wegen gleichzeitiger Erdnähe kommt es wieder einmal zu Springfluten.