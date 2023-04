Space X: Zweiter Startversuch für „Starship“

Brownsville (dpa) - . Das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte soll am Donnerstag (ab 15.30 Uhr MESZ) im zweiten Anlauf zum ersten Mal von der Erde abheben. Eigentlich hätte das „Starship“ des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk bereits am Montag in Brownsville im US-Bundesstaat Texas zu einem ersten kurzen Testflug abheben sollen. Das wurde aber kurz vor dem geplanten Start wegen eines Problems mit einem Ventil verschoben.