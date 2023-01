Stark-Watzinger: Müssen an Wettbewerbsfähigkeit arbeiten

Berlin (dpa)- . Mit Blick auf den Aufbau eines Forschungs- und Entwicklungszentrums des Pharmaunternehmens Biontech in Großbritannien sorgt sich Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger um den Forschungsstandort Deutschland. „Biontech wandert nicht komplett ab, aber das sollte uns in Deutschland und Europa zu denken geben“, sagte die FDP-Politikerin der „Augsburger Allgemeinen“. „Trotz der Zeitenwende müssen wir konsequent an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, Bürokratie abbauen und technologieoffen bleiben.“ Eine Willkommenskultur für Innovationen werde mehr denn je gebraucht.