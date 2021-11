1 min

Start von deutschem Astronauten Maurer erneut verschoben

Eigentlich hätte Matthias Maurer bereits am Sonntag zur ISS fliegen sollen. Wegen eines Sturms über dem Atlantik hieß es dann Mittwoch. Nun soll es am Samstag ins All gehen. Der deutsche Astronaut gibt sich gelassen.

Von dpa