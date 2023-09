Übergewicht steigert Krebsrisiko - mehr Prävention gefordert

Deutschland hinkt nach Einschätzung der Experten in Sachen Prävention hinter anderen europäischen Ländern her. So besteuerten England und Frankreich stark gezuckerte Limonaden, Portugal verbiete an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel. „In Deutschland haben wir dringenden Handlungsbedarf“, resümierte Michael Ghadimi, Präsident der Deutschen Krebsgesellschaft.