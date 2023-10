Deutscher Weltraumhafen soll schon bald kommen

Berlin. Ab ins All vom deutschen Weltraumhafen: Im nächsten April soll zum ersten Mal eine kleine Trägerrakete von einem Schiff in der Nordsee aus abheben. Geplant ist zunächst eine Testphase. Wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Mittwoch zu einem Weltraumkongress in Berlin mitteilte, sollen künftig europäische Microlauncher – das sind Mini-Raketen – von der schwimmenden Plattform aus starten und Satelliten in den Weltraum transportieren. Der Startpunkt soll im sogenannten Entenschnabel sein, dem entlegensten Winkel der Ausschließlichen Deutschen Wirtschaftszone, etwa 350 Kilometer vor der Küste. Hinter den Plänen steht ein Milliardenmarkt.