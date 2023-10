Warnung vor Fälschungen des Diabetesmittels „Ozempic“

Bereits am Donnerstagabend hatte das Regierungspräsidium mitgeteilt, dass von den Fälschungen mit hoher Wahrscheinlichkeit „erhebliche Gesundheitsgefahren“ ausgehen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich mehrere gefälschte Packungen in Deutschland im Vertrieb befänden. Sichergestellte Präparate würden derzeit analysiert, Ergebnisse sollen in den kommenden Tagen vorliegen. Die Zweigstelle Lörrach der Staatsanwaltschaft Freiburg teilte auf Anfrage mit, dass „aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können“.