Wasser aus Atomruine - Warum Japan es ins Meer leiten will

Der jährliche Grenzwert für das aus Fukushima ins Meer fliesende Tritiums soll bei 22 Billionen Becquerel liegen. Diese Zahl ist geringer als das, was viele andere Kernkraftwerke auf der Welt freisetzen. Nach Angaben der IAEA ist es auch in China, Südkorea, den USA und in Frankreich längst übliche Praxis, radioaktiv belastetes Kühlwasser ins Meer zu leiten. So habe allein 2021 eine Wiederaufbereitungsanlage für Kernbrennstoffe im Nordwesten Frankreichs Tritium mit 10.000 Billionen Becquerel in den Ärmelkanal eingeleitet, berichtete das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf den Betreiber.