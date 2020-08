1 min

Auswertung der TK: Kleinkinder nicht ausreichend geimpft

In Deutschland haben Kleinkinder häufig keinen ausreichenden Impfschutz. Schon lange erwägt die Bundesregierung eine Impfpflicht für Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen - also Kitas und Schulen. 3,5 Prozent der Kinder sind gar nicht geimpft worden.

Von dpa