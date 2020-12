Dicht an dicht in Bus und Bahn

RKI ZUR INFEKTIONSGEFAHR

In den Statistiken des Robert Koch-Instituts (RKI) zu den Haupt-Ansteckungsorten spielt der Nahverkehr nur eine Nebenrolle: Bei nur 0,2 Prozent aller Infektionen konnten demnach die Gesundheitsämter eine Infektion im ÖPNV nachweisen. Doch Experten halten diese Zahl für wenig aussagekräftig. Denn Infektionen in Bus und Bahn lassen sich überhaupt nicht nachverfolgen, weil die Situation dort anonym ist. Niemand kann im Nachhinein sagen, wem er in den Tagen vor einem positiven Test im ÖPNV begegnet sei. Auch das Robert Koch-Institut selbst weist bei seinen Statistiken auf diesen Effekt hin.



In einer gut belüfteten U-Bahn, in der alle die Abstands- und Maskenregeln einhalten, sehen Experten hingegen keine große Ansteckungsgefahr.