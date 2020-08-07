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Freitag, 07.08.2020 - 00:00
5 min

Die Ostgebiete – ferne, verlorene Heimat

1945 werden Ost- und Westpreußen, Pommern und Schlesien von Deutschland abgetrennt – und nun beginnt das große Vergessen.

Michael Bermeitinger: Lokalredakteur Mainz
Von Michael Bermeitinger
Lokalredakteur Mainz
Diese Breslauer Ansicht (links) aus den 30ern mit mittelalterlichem Rathaus und Sparkasse im Bauhausstil gibt es heute wieder, wie überhaupt die Stadt an der Oder durch den Fleiß seiner neuen Bürgerinnen und Bürger wieder auferstanden ist.Ganz anders Königsberg (rechts) im russischen Norden Ostpreußens. Dieser Blick von 1939 über den Gemüsemarkt am Pregel links zur alten Universität auf der Dominsel und hinauf zum Schloss ist vernichtet. Die neuen Landesherren hatten kein Interesse am Aufbau. Fotos: Sammlung Michael Bermeitinger (4

Diese Breslauer Ansicht (links) aus den 30ern mit mittelalterlichem Rathaus und Sparkasse im Bauhausstil gibt es heute wieder, wie überhaupt die Stadt an der Oder durch den Fleiß seiner neuen Bürgerinnen und Bürger wieder auferstanden ist.Ganz anders Königsberg (rechts) im russischen Norden Ostpreußens. Dieser Blick von 1939 über den Gemüsemarkt am Pregel links zur alten Universität auf der Dominsel und hinauf zum Schloss ist vernichtet. Die neuen Landesherren hatten kein Interesse am Aufbau. (Fotos: Sammlung Michael Bermeitinger (4)

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Wissenschaft Vermischtes Wissenschaft Ort Rheinland-pfalz Mainz,-stadt Mainz
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