Kalenderblatt 2020: 19. Oktober

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Oktober 2020:

43. Kalenderwoche, 293. Tag des Jahres

Noch 73 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Isaak, Jean, Paul

HISTORISCHE DATEN

2018 - Der Europäische Gerichtshof in Straßburg untersagt die Zwangspensionierung von Richtern in Polen. Am 21. November erlaubt das polnische Parlament ihre Rückkehr an das Oberste Gericht.

2015 - In Kanada gewinnen die Liberalen mit ihrem Spitzenkandidaten Justin Trudeau die Parlamentswahl.

2010 - Vor dem türkischen Parlament in Ankara mahnt Bundespräsident Christian Wulff Religionsfreiheit für die Christen an. «Das Christentum gehört zweifelsfrei zur Türkei», macht er deutlich.

2000 - US-Forscher erwecken ein 250 Millionen Jahre altes Bakterium aus seinem «Dauerschlaf» wieder zum aktiven Leben. Es sei damit der langlebigste je entdeckte Organismus, heißt es im britischen Fachjournal «Nature».

1990 - Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn Nürnberg-Hof (A 9) kommen zehn Menschen ums Leben, als ein Milchtanklastzug mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Senke fährt, in der sich im dichten Nebel bereits zahlreiche Unfälle ereignet hatten. Mehr als hundert Menschen werden bei dem Unglück zum Teil schwer verletzt.

1960 - Die USA verhängen ein Handelsembargo gegen Kuba.

1955 - Mit einem Bekenntnis zu Berlin eröffnet der Bundestagspräsident Eugen Gerstenmaier (CDU) in einem Hörsaal der Technischen Universität die erste Plenarsitzung des Bundestags in Berlin.

1945 - Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland erklärt im sogenannten Stuttgarter Schuldbekenntnis, dass die evangelischen Christen den Nationalsozialismus nicht entschlossen genug bekämpft haben.

1845 - In Dresden wird Richard Wagners Oper «Tannhäuser» uraufgeführt.

GEBURTSTAGE

1975 - Hilde Gerg (45), deutsche Skisportlerin, 1. Platz im Super-G 1997 und 2002, WM-Goldmedaille im Team-Event in Bormio 2005

1960 - Jennifer Holliday (60), amerikanische Schauspielerin und Sängerin («Dreamgirls»)

1945 - Gerlinde Kuppe (75), deutsche Politikerin (SPD), Sozialministerin in Sachsen-Anhalt 1994-2002 und 2006-2009, stellvertretende Ministerpräsidentin 1998-2002

1940 - Michael Gambon (80), irisch-britischer Schauspieler («The King’s Speech»)

1900 - Georg Häfner, katholischer Priester, starb 1942 im Konzentrationslager Dachau, 2011 seliggesprochen

TODESTAGE

2019 - Erhard Eppler, deutscher Politiker, Entwicklungshilfeminister 1968-1974, SPD-Präsidiumsmitglied 1970-1991, geb. 1926

1745 - Jonathan Swift, irischer Schriftsteller («Des Capitains Lemuel Gulliver Reisen in unterschiedliche entfernte und unbekannte Länder»), geb. 1667

