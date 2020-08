Kalenderblatt 2020: 27. August

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa (Bild: dpa) (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2020:

35. Kalenderwoche, 240. Tag des Jahres

Noch 126 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Jungfrau

Namenstag: Gebhard, Monika

HISTORISCHE DATEN

2015 - An der österreichischen Autobahn bei Parndorf werden in einem Schleuser-Lastwagen 71 tote Flüchtlinge entdeckt.

2005 - Mehr als 150.000 Menschen erleben die Deutschland-Premiere des A380 beim Überflug über das Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder, erste Vorführung des größten Verkehrsflugzeugs der Welt außerhalb von Frankreich.

2003 - Mars und Erde kommen sich mit knapp 56 Millionen Kilometern so nahe wie seit fast 60.000 Jahren nicht mehr.

2000 - Nach mehr als vier Monaten Geiselhaft auf der philippinischen Insel Jolo wird Werner Wallert gemeinsam mit vier Frauen von den Kidnappern der militanten Moslemgruppe Abu Sayyaf freigelassen.

1992 - Die 1948 gegründete und seit 1965 im Bauer Verlag erscheinende Illustrierte «Quick» wird eingestellt und erscheint letztmalig.

1955 - Im Auftrag der irischen Guinness-Brauerei wird in London die erste Buchausgabe der Guinness World Records produziert. 1963 erschien das Guinness-Buch der Rekorde erstmals auf Deutsch.

1945 - Die US-amerikanische Besatzungsmacht in Deutschland gestattet den deutschen Parteien in ihrer Zone die Aufnahme politischer Tätigkeit auf Kreisebene.

1910 - Die II. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen beschließt die Einführung des jährlichen Frauentages. Er wird zunächst am 19. März und ab 1921 weltweit am 8. März gefeiert.

1820 - Josef Naus, seinem Messgehilfen Maier und dem Bergführer Johann Georg Tauschl gelingt die erste nachgewiesene Besteigung der 2962 Meter hohen Zugspitze.

GEBURTSTAGE

1985 - Daniel Küblböck, deutscher Popsänger, bekannt geworden durch die TV-Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» (2002/03), gest. 2018

1962 - Sarah Wiener (58), österreichische TV-Köchin und Gastronomin

1945 - Marianne Sägebrecht (75), deutsche Schauspielerin («Out of Rosenheim»)

1885 - Georg Wilhelm Pabst, österreichischer Regisseur («Die Büchse der Pandora», «Die weiße Hölle vom Piz Palü»), gest. 1967

1770 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel, deutscher Philosoph («Phänomenologie des Geistes»), gest. 1831

TODESTAGE

1975 - Haile Selassie, äthiopischer Kaiser 1930-1974, geb. 1892

1965 - Le Corbusier, französischer Architekt und Möbeldesigner, geb. 1887

© dpa-infocom, dpa:200817-99-191739/2