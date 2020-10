Kalenderblatt 2020: 6. Oktober

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa (Bild: dpa) (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Oktober 2020:

41. Kalenderwoche, 280. Tag des Jahres

Noch 86 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Adalbero, Bruno, Renatus

HISTORISCHE DATEN

2019 - Bei der Parlamentswahl in Portugal kommen die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident António Costa auf 108 der 230 Mandate. Costa bildet eine Minderheitsregierung.

2018 - Nach der Bestätigung durch den Senat tritt der konservative Jurist Brett Kavanaugh sein Amt als Richter im US-Supreme Court an. Im Ernennungsverfahren hatten Frauen ihm sexuelle Übergriffe in den 1980er Jahren vorgeworfen.

2015 - Die Übermittlung persönlicher Daten europäischer Internet-Nutzer in die USA wird schwieriger. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärt eine 15 Jahre alte Vereinbarung zur unkomplizierten Datenübertragung («Safe Harbor») für ungültig.

2013 - Die Bundeswehr beendet nach zehn Jahren ihren Einsatz in der nordafghanischen Provinz Kundus. Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) und Außenminister Guido Westerwelle (FDP) übergeben das Feldlager an die einheimischen Sicherheitskräfte.

2010 - Der Online-Dienst Instagram geht als Mobile App an den Start. Nach drei Monaten hat die Foto-Plattform eine Million Nutzer, nach einem Jahr zehn Millionen.

1985 - Die DDR-Läuferin Marita Koch stellt über 400 Meter mit 47,60 Sekunden einen bis heute gültigen Weltrekord auf.

1960 - Der Film «Spartacus» von Regisseur Stanley Kubrick wird in New York uraufgeführt.

1945 - Der von den Amerikanern ernannte Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer wird von der britischen Besatzungsmacht abgesetzt. Ihm wird jede politische Tätigkeit verboten. Im Dezember 1945 wird er rehabilitiert.

1945 - In München erscheint die erste Ausgabe der «Süddeutschen Zeitung».

GEBURTSTAGE

1970 - Corinna May (50), deutsche Sängerin («I Can't Live Without Music», Grand-Prix-Song 2002)

1965 - Jürgen Kohler (55), deutscher Fußballspieler (Borussia Dortmund 1995-2002)

1945 - Thomas Schmid (75), deutscher Journalist und Autor, Herausgeber der «Welt»-Gruppe 2010-2014

1940 - Karlheinz Röthemeier (80), deutscher Medienmanager, Vorsitzender des Aufsichtsrates der dpa 1996-2014

1930 - Otto Julius Maier (90), deutscher Unternehmer und Verleger (Ravensburger AG)

TODESTAGE

2018 - Montserrat Caballé, spanische Sopranistin, internationaler Durchbruch 1965 in New York, geb. 1933

2015 - Arpad Göncz, ungarischer Politiker, Staatspräsident 1990-2000, geb. 1922

© dpa-infocom, dpa:200928-99-734988/2