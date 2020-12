2 min

Kommen und Gehen der Monolithen elektrisiert das Internet

Zuerst tauchte das Ding in Utah auf, dann in Rumänien, Kalifornien und jetzt in Sulzbach bei Frankfurt. Was steckt hinter den Metallsäulen? Aliens? Kunst? Spaßvögel?

Von Ulrich Gerecke Reporter Politikredaktion