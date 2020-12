Wenn „Kommissar Zufall“ hilft

ZUR PERSON

Klaus Puderbach wurde 1945 in Rimbach im Westerwald geboren und studierte von 1965 bis 1970 Rechtswissenschaften in Mainz. Anschließend arbeitete er unter anderem als Referent im rheinland-pfälzischen Justizministerium sowie als Richter am Mainzer Landgericht. Von 1989 bis 2010 war Puderbach Oberstaatsanwalt und Leitender Oberstaatsanwalt in Zweibrücken, Kaiserslautern, Frankenthal und Mainz. Seitdem ist er im Ruhestand.