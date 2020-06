Wie sicher ist Fliegen in Corona-Zeiten?

FLUGPLAN

Die Luftfahrt fährt das Angebot Zug um Zug wieder hoch. Der Flughafenbetreiber Fraport erwartet für die kommenden Wochen eine sukzessive Ausweitung der Flugverbindungen. Der Flugplan mit dem aktuellen Status der Starts und Landungen ist im Internet unter der Adresse www.frankfurt-airport.com zu finden.



Kabinenluft



Die Fluggesellschaften verweisen auf saubere Luft und eine günstige Luftströmung in Flugzeugen, die das Ansteckungsrisiko minimieren.



Die Luft aus der Klimaanlage wird durch die Decke in die Kabine gepumpt, wie die Deutsche Apothekerzeitung schreibt. Unterhalb der Fenstersitze wird sie wieder abgesaugt. Auf diese Weise entsteht ein Luftstrom von oben nach unten. Es gibt weder in Seitwärts- noch in Längsrichtung einen horizontalen Luftstrom. „Ein an einer infektiösen Krankheit leidender Passagier hat deshalb wenig Chancen, seinen Nachbarn oder gar Mitreisende hinter ihm zu infizieren.“



Während der SARS-Infektionswelle hat laut Apothekerzeitung die Weltgesundheitsbehörde (WHO) 35 Flüge untersucht. Bei vier Menschen konnte eine Ansteckung nachgewiesen werden. „Die direkte Übertragung durch Anhusten oder durch Kontakt mit dem Sitznachbarn lässt sich eben nicht ganz vermeiden.“ Eine Maskenpflicht gab es nicht. Die WHO ging damals davon aus, dass erst nach einem achtstündigen Flug eine reale Gefahr besteht, von einem erkrankten Nachbarn angesteckt zu werden.



Die Hochleistungsfilter (High Efficiency Particulate Air/Hepa) scheiden kleinste Teilchen einer Größe zwischen 0,001 und 100 Mikrometern ab. Staub, Bakterien, Pilze und Viren könnten so mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent aus der Kabinenluft entfernt werden, werben die Fluggesellschaften. Die Leistung der Hepa-Filter entspricht laut Apothekerzeitung dem Standard eines Operationssaales. Die Luft in Flugzeugen und Operationssälen werde alle zwei bis drei Minuten ausgetauscht.