Ziel von 1,5 Grad nicht realistisch - Mehr Klimaschutz nötig

Auch die Medien verhalten sich nach Ansicht der Autoren ambivalent: Mal unterstützten sie das Ziel einer CO2-neutralen Gesellschaft, mal unterminierten sie es. Engels sieht dabei den professionellen Journalismus eher positiv. Anders als in den USA verzichteten Medien in Europa zunehmend auf ein „Ausbalancieren“ zwischen der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft und „randständigen“ Stimmen. „Das ist ein sehr wichtiger Punkt“, sagte die Soziologin am Mittwoch. In sozialen Medien fänden sich dagegen viele Fake-News, vor allem Autoren aus dem rechten Spektrum verbreiteten unzutreffende Berichte.