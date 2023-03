Zwei Amerikaner, ein Russe und ein Emirati an ISS angekommen

Cape Canaveral (dpa) - . Vier Raumfahrer aus den USA, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind mit Applaus und Umarmungen auf der Raumstation ISS empfangen worden. Der „Crew Dragon“ mit den zwei Amerikanern, einem Russen und einem Emirati dockte am Freitag an der ISS an, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten. „Es ist immer toll zu sehen, wie ihr sicher durch die Luke kommt und eure Crewmitglieder trefft“, sagte Kathryn Lueders, Leiterin des Nasa-Programms für bemannte Raumfahrt.