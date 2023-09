Zwei Russen und US-Astronautin erfolgreich ins All gestartet

Baikonur (dpa) - . An Bord einer Sojus-Trägerrakete sind am Abend die zwei russischen Kosmonauten Oleg Kononenko und Niolai Tschub zusammen mit der US-Astronautin Loral O'Hara ins All gestartet. Die Raumkapsel habe sich planmäßig um 18.53 Uhr Moskauer Zeit (17.53 Uhr MESZ) von der letzten Stufe der Trägerrakete gelöst und nehme Kurs auf die Internationale Raumstation (ISS), berichtete die Nachrichtenagentur Interfax. Der Flug zur ISS soll etwas mehr als drei Stunden dauern.