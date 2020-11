Fotos: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Amerika wählt. Endlich. Man hielt es ja kaum noch aus. Ein Bericht jagte den anderen, Experten stapelten – zumeist beunruhigende – Analysen auf Analysen, bis man wirklich alles über die Untiefen des Wahlsystems, den Zustand des Postwesens, die Bedeutung der Justiz und die Befindlichkeiten gefühlt jeder gesellschaftlichen Splittergruppe wusste.

Ein Urnengang zur US-Präsidentschaft ist immer ein besonderes Ereignis. Aber 2020 hat man das Gefühl, zwischen den Appalachen und den Rockies werde die Richtung neu verhandelt, in der sich die Erdkugel dreht. Das hat natürlich vor allem mit dem Amtsinhaber zu tun. Donald Trump hat in den zurückliegenden vier Jahren nichts unversucht gelassen, die liberale Demokratie einem Stresstest zu unterziehen. War er deshalb ein schlechter Präsident? Oder doch, wie seine Anhänger unverdrossen behaupten, der, der wenigstens versucht hat, ihr Sachwalter zu sein?

Die Bilanz fällt ziemlich eindeutig aus: Trump war ein schlechter Präsident. Wenigen Erfolgen, etwa in Nahost und beim Wahren von Spielräumen gegenüber China, stehen Fehlschläge und Fiaskos gegenüber. Wirtschaftlich gab es ein Auf und Ab. Die Zahlen waren aber schon vor Corona durchwachsen, egal welchen Indikator man bemüht: Industrie-Jobs, Wachstum, Steuerlasten, Einkommensverteilung. Das gesellschaftliche Klima im Land ist gespalten wie nie, die Verbündeten und Handelspartner fühlen sich als Fußabtreter. Dazu das Leugnen des Klimawandels, der Austritt aus internationalen Abkommen und Organisationen sowie Rassenhass – Trumps Präsidentschaft war leider die erwartbare Schussfahrt durch die Geisterbahn.

Verknüpfte Artikel

Es ist eine jener unfassbaren Launen der Weltgeschichte, dass nicht die Vernunft der verbliebenen Freunde der USA und auch nicht die – durch Trump vermehrte – Macht ihrer Feinde diesen Ritt ausbremste, sondern ein Virus. Covid-19 entzauberte Trump wie jeden anderen Populisten: Bei schönem Wetter geht das Leben trotz ihrer Querschüsse weiter. Aber in der Krise taugen sie nichts. Die Bereitschaft zur Selbstkorrektur und zum Sich-Zurücknehmen zugunsten von Wissenschaft und unbequemer Expertise zählt nicht zu ihrer DNA. Es im gnadenlosen Scheitern beim Bekämpfen der Pandemie trotzdem weiter krachen zu lassen aber sehr wohl zu derjenigen Trumps.

Trump wird so oder so nicht rasch verschwinden

Der Fall liegt also klar? Für die Wähler nicht. Joe Bidens Vorsprung in den Umfragen ist stabil, aber nicht so kommod, als dass er nicht noch durch die Verzerrungen des Wahlleutesystems oder durch Tricksereien bei der Wählerzulassung egalisiert werden könnte. Es ist auch keineswegs ausgeschlossen, dass wir lange auf ein Ergebnis warten müssen. Und man kann nur hoffen, dass es so eindeutig sein wird, dass es Trump – falls er verlieren sollte – mitsamt seinen geistigen und tatsächlichen Brandstifter-Milizen akzeptieren muss.

Eines steht schon fest: Trump wird nicht verschwinden. Entweder, weil er doch im Amt bleibt, oder weil er weiter wirken wird. Wie jeder Populist ist er ein Virtuose der Verwirrung. Er riss die Grenzen zwischen wahr und falsch bewusst ein. Die Lüge wurde zum wirksamen Mittel der Auseinandersetzung, weil sie Fakten und Ratio in Rechtfertigung einkerkerte. Als Methode des politischen Kampfes ist das uralt. Neu waren nur die massiven Mittel, mit denen Trump sie exekutierte, vor allem über die sozialen Netze.

Er erreichte damit umso fruchtbareren Boden, weil die USA schon vor ihm und Corona krank waren. Spätestens seit den 70ern bricht das Land nicht nur im vielfach zitierten Rust Belt auseinander. Dort war der American Dream von Aufstiegschancen für alle nur als Erstes ausgeträumt. Das Epochenjahr 1989 kleisterte das noch einmal zu, aber danach ging es weiter. Die Dotcom-Konzerne befeuerten die Konzentration des Wohlstandes, und schließlich plünderte eine bis heute nicht bestrafte Bande von Finanzverbrechern vor allem die kleinen Leute aus. Barack Obama manövrierte die Nation zwar leidlich durch die Folgen dieser sogenannten Lehman-Krise. Aber an den grundsätzlichen Fehlstellungen änderte auch er – trotz Obamacare – nur wenig.

Viele Amerikaner wurden so gefühlt oder tatsächlich heimatlos. Ein Land aber, das in sich selbst nicht mehr zu Hause ist, kann auch anderen kein Zuhause geben. So erklärt sich die Kette militärischer Desaster, in denen die stärkste Armee der Welt nur noch um sich stach wie eine wütende Hornisse und das Nation Building, das etwa nach 1945 in Deutschland noch segensreich gewirkt hatte, vergaß. Hier müsste ein Präsident Biden, der beileibe nicht der senile Trottel ist, als den Trump ihn hinstellt, zuallererst ansetzen. Dieses neue Nation Building im eigenen Land wird lange dauern. Was über Jahrzehnte zerrieben worden ist, kann nicht in wenigen Jahren wieder aufgebaut werden.

Die Abrissbirne hat lange genug gewütet

Insbesondere für Europa verbietet sich dabei die vor allem von Deutschland zu lange gepflegte Politik der Haltungslosigkeit, mit der man überall auf der Welt gute Geschäfte macht und den Rest die Amerikaner regeln lässt. Auch Biden würde uns das klar machen, immerhin wieder auf eine diplomatisch-zivile Weise. Was sich aber noch viel mehr verbietet, ist intellektueller Hochmut. Es ist gut möglich, dass die USA uns nur – wieder einmal – zeitlich voraus sind. Nicht nur im Rust Belt verrostet das liberale Gesellschaftsmodell. Man konnte das schon früh sehen und hören. In der Kunst: 1979 setzten sich die Zerschossenen und Zurückgelassenen am Ende von Michael Ciminos Arbeiter-Abgesang „Die durch die Hölle gehen“ an den Kneipentisch und stimmten, so unterschiedlich sie bereits geworden waren, noch einmal gemeinsam zittrig „God Bless America“ an. Heute wäre das schwer vorstellbar, nicht nur in den rostigen alten Stahlstädten Pennsylvanias.

Heute, seit einigen Tagen, singt Bruce Springsteen auf seinem neuen Album vom „criminal clown“, der den Thron gestohlen habe. Aber genau da irrt der „Boss“, der in der Vergangenheit so oft richtig gelegen hat, als er seinem Land den Puls fühlte. Trump mag regiert haben wie ein Mafiapate, aber er hat nichts gestohlen, was nicht gestohlen werden wollte – oder es längst war. Ausgerechnet der räudige Rabauke Axl Rose dürfte schon 1991 in der Hardrock-Hymne „Civil War“ viel näher an der verwundeten Seele des Landes entlang geröhrt haben: „Die Geschichte verhüllt die Lügen unserer Kriege gegen uns selbst. Sie füttert die Reichen und begräbt die Armen.“ Offenbar aber trotz Hardrock zu leise für die Bewohner der Washingtoner Flure der Macht. Aber laut genug für die Demagogen, die sie entern wollten. Um jeden Preis. Und dafür den Politiker Trump erfanden, den fleischgewordenen Denkzettel für die Eliten. Dass auf diesem Zettel jede Menge Lügen standen, nahmen sie in Kauf. America first.

Unter Trump hörte Amerika folglich endgültig auf, mit sich und der Welt noch länger Verstecken zu spielen. Man mag das einen Betriebsunfall nennen oder sogar einen Verdienst. Beide Sichtweisen sind zulässig. Aber: Die Abrissbirne hat jetzt lange genug gewütet, nach Selbstdemontage muss jetzt wieder dringend mehr Aufbau folgen. Wenn Ihr, liebe Freunde, nicht mehr wisst, wie das geht: Sagt uns Bescheid. Wir haben es von Euch gelernt. Ihr habt wieder die Wahl. Endlich.