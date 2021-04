Jetzt teilen:

N'Djamena - Tschads Langzeitherrscher Idriss Déby Itno ist tot. Das gab am Militärsprecher Azem Bermandoa Agouna am Dienstag im Staatsfernsehsender bekannt. Der Staatschef sei bei schweren Zusammenstößen mit einer Rebellengruppe an der Front gestorben.

© dpa-infocom, dpa:210420-99-277074/1