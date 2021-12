Bereits mehr als 800.000 Corona-Tote in den USA

Gregg MacDonald hält in einem sogenannten «Umarmungszelt» im US-Bundesstaat Kentucky die Hand seiner 84-jährigen Mutter Chloe. Seit Pandemiebeginn sind in den USA mehr als 800.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Foto: Thomas Peipert/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Thomas Peipert/AP/dpa)