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Mittwoch, 05.08.2020 - 20:53
3 min

Bergsträßer erlebt Explosion in Beirut hautnah

Der aus Südhessen stammende Lennart Lehmann sitzt in einem Café in Beirut, als die Ammoniumnitrat-Katastrophe ihren Lauf nimmt. Hier berichtet er von den dramatischen Stunden.

Matthias Rebsch: Redaktionsleiter Bergsträßer Echo
Von Matthias Rebsch
Redaktionsleiter Bergsträßer Echo
Lennart Lehmann arbeitet seit 2019 in Beirut. Bei der Explosion im Hafen saß er drei Kilometer entfernt in einem Café und glaubte erst an ein Erdbeben und dann an einen Anschlag. Foto: Welthungerhilfe

Lennart Lehmann arbeitet seit 2019 in Beirut. Bei der Explosion im Hafen saß er drei Kilometer entfernt in einem Café und glaubte erst an ein Erdbeben und dann an einen Anschlag. Foto: Welthungerhilfe

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WELTHUNGERHILFE

Die Welthungerhilfe folgt bei ihren Projekten dem Leitsatz "Hilfe zur Selbsthilfe"Um einen besseren Zugang zur Bevölkerung zu erhalten, werden die Projekte vor Ort in Kooperation mit lokalen Organisationen umgesetzt. (red)

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Weiterführende Links
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THW-Helfer aus der Region vor möglichem Einsatz in Beirut
Explosion in Beirut: Mindestens 50 Tote und 2700 Verletzte
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