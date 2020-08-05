Mittwoch, 05.08.2020 - 20:53
3 min
Bergsträßer erlebt Explosion in Beirut hautnah
Von Matthias Rebsch
Redaktionsleiter Bergsträßer Echo
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WELTHUNGERHILFE
Die Welthungerhilfe folgt bei ihren Projekten dem Leitsatz "Hilfe zur Selbsthilfe"Um einen besseren Zugang zur Bevölkerung zu erhalten, werden die Projekte vor Ort in Kooperation mit lokalen Organisationen umgesetzt. (red)
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