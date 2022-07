Bericht: Gesundheitsdienst NHS in größter Personalnot jemals

Ein Pfleger steht auf einer Station in einem Krankenhaus in London. (Bild: dpa) (Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa)

London - Der staatliche britische Gesundheitsdienst NHS erlebt nach Einschätzung des Gesundheitsausschusses im Londoner Unterhaus die größte Personalkrise seiner Geschichte. „Die anhaltende Unterbesetzung stellt ein ernsthaftes Risiko für die Sicherheit von Personal und Patienten dar - sowohl in der Routine- als auch in der Notfallversorgung“, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Bericht des Ausschusses