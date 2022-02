Jetzt teilen:

Washington - US-Präsident Joe Biden befürchtet trotz aller Beteuerungen aus Moskau einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Biden sagte am Donnerstag in Washington, die Gefahr einer Invasion sei «sehr hoch», und nach seiner Einschätzung könne es «in den nächsten paar Tagen» dazu kommen.

© dpa-infocom, dpa:220217-99-176716/1