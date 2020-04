Bill Gates lobt Merkel in der Corona-Krise

Bill Gates, Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation, aufgenommen bei einer Sitzung im Rahmen des Weltwirtschaftsforums. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa (Bild: dpa) (Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Seattle - Der Microsoft-Gründer und Philanthrop Bill Gates hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihre Anstrengungen in der Corona-Krise gelobt.

Merkel versuche, «eine Führungsfigur und eine klare Stimme» in Deutschland zu sein, sagte Gates der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (Montag). Zugleich forciere sie globale Anstrengungen mit Ländern wie Frankreich. Ganz anders beurteilte Gates die amerikanische Regierung, der er schwere Versäumnisse im Umgang mit der Corona-Krise vorwarf. «Gerade in den Vereinigten Staaten hatte das Testen nicht die nötige Priorität», bemängelte Gates. Er kritisierte zudem, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump keine klaren Anweisungen bei der Frage der Lockerungen von Einschränkungen im öffentlichen Leben gebe.

Gates engagiert sich seit Jahren für eine bessere Gesundheitsversorgung in der Welt und hatte nach der Ebola-Epidemie gewarnt, dass die Welt nicht auf den nächsten Ausbruch vorbereitet sei. In der Corona-Krise meldet er sich immer wieder öffentlich zu Wort. Die Stiftung von Bill Gates und seiner Frau Melinda unterstützt den Kampf gegen die Pandemie mit Millionen. Mit den Mitteln soll unter anderem die Entwicklung von Diagnosesystemen, Behandlungsmethoden und Impfstoffen gefördert werden. Gates rechnet damit, dass etwa in 18 Monaten ein Impfstoff gegen das neuartige Virus verfügbar sein könnte.