Bulgarien wählt Parlament und Präsidenten

Ein Mann geht in Bulgariens Haupstadt Sofia an einem Wahlplakat von Spitzenkandidat Kostadin Kostadinov vorbei. In dem osteuropäischen Land haben die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen begonnen. Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Giannis Papanikos/AP/dpa)