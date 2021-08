Bundeswehr fliegt weitere 196 Menschen aus Kabul aus

Ein militärisches Transportflugzeug, ein Airbus A400M der deutschen Luftwaffe, auf dem Weg Richtung Kabul. Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marc Tessensohn/Bundeswehr/dpa)

Berlin - Die Bundeswehr hat weitere 196 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Eine Transportmaschine A400M sei am Sonntag um 11.19 Uhr (MESZ) vom Flughafen der Hauptstadt Kabul in Richtung Usbekistan gestartet, teilt das Einsatzführungskommando via Twitter mit.

«Die Lage dort ist nach wie vor sehr schwierig. Es wird alles getan, so viele Schutzbedürftige wie möglich pro Flug nach Taschkent auszufliegen.» Insgesamt dürfte die Bundeswehr nach eigenen Zahlen nun mehr als 2300 Menschen evakuiert haben.

Mehrere Militärtransporter der Bundeswehr pendeln zwischen Kabul und Taschkent, von wo aus die Evakuierten ihren Weiterflug nach Deutschland antreten sollen. Zuvor hatte ein in Kabul gestarteter A400M lediglich 20 Menschen in usbekischen Hauptstadt bringen können. Die geringen Zahlen können etwa darin begründet sein, dass es wegen der chaotischen Menschenmassen rund um den Flughafen nicht genügend Schutzpersonen bis hinein schaffen und rechtzeitig abgefertigt werden und die Maschinen nur sehr eng getaktete Zeitfenster für den Start bekommen.

