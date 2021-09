Der Tag des Grauens: Die Chronologie des 11. September 2001

Rauch dringt aus dem World Trade Center in New York: Am 11. September 2001 rasten zwei Flugzeuge in die Zwillingstürme. Bei den Terroranschlagen starben rund 3000 Menschen. (Foto: dpa)

WASHINGTON - Die Erinnerungen verblassen, doch die Bilder hat auch 20 Jahre später noch immer jeder im Kopf. Das zweite Flug, das sich in den südlichen der Zwillingstürme bohrt. Der Feuerball, der kurz darauf aus dem World Trade Center dringt. Rauchwolken, darin mit Staub und Schmutz bedeckte New Yorker. Menschen, die in all ihrer Not aus den Türmen springen, kurz bevor die Wolkenkratzer einstürzen.

Die ersten Meldungen sind hierzulande in den 15-Uhr-Nachrichten zu hören. Ein Unglück? Wenig später Gewissheit: die schlimmsten Terroranschläge, die es bisher gab. Die Worte des damaligen US-Präsidenten George W. Bush bleiben genauso im Gedächtnis wie die Gesichter der radikalen Islamisten, die hinter den Anschlägen stecken. Es sind Geschehnisse, die die Welt verändert haben.

Lesen Sie hier nochmal die multimediale Chronologie der zentralen Ereignisse vom 11. September 2001.