Donald Trump oder Joe Biden? Die US-Wahl im Liveblog

Wer wird der 59. Präsident der USA - Herausforderer Joe Biden (links) oder Amtsinhaber Donald Trump?

WASHINGTON - Wahlnacht in den USA: Die Amerikaner entscheiden, wer ab 20. Januar 2021 im Weißen Haus residiert - weiterhin Donald Trump oder Joe Biden? Wer als erster 270 von den 538 Wahlmännerstimmen auf sich vereint, hat die Wahl gewonnen. Vor allem die Stimmen in den sogenannten Swing States sind heiß umkämpft zwischen den Kandidaten. Besonders eng ist es in Florida, das allein 29 Wahlmänner entsendet, dort führt Donald Trump am frühen Mittwochmorgen knapp vor Biden.

Hier lesen Sie den Liveblog zur Wahl:

