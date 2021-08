Erste Bundeswehrmaschine fliegt Menschen aus Afghanistan aus

Transportflugzeuge vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe stehen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Foto: Moritz Frankenberg/dpa (Bild: dpa) (Foto: Moritz Frankenberg/dpa)

Kabul/Berlin - Die Bundeswehr hat den Evakuierungseinsatz in Afghanistan unter schwierigen Bedingungen begonnen. Nach stundenlanger Verzögerung konnte ein Bundeswehrflugzeug des Typs A400M in der Nacht auf dem Flughafen Kabul landen.

Die Maschine setzte Fallschirmjäger ab, nahm auszufliegende Menschen an Bord und startete dann gen Taschkent in Usbekistan. Zuvor war sie fünf Stunden lang über dem Flughafen gekreist, der wegen chaotischer Zustände auf dem Rollfeld vorübergehend gesperrt war. Das Benzin hätte nicht mehr lange gereicht, hieß es. Zuvor hatte bereits eine andere Transportmaschine der Bundeswehr den Anflug auf Kabul abbrechen und zum Nachtanken nach Taschkent fliegen müssen.Vom dortigen Drehkreuz sollen deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte mit Chartermaschinen weiter nach Deutschland gebracht werden.

Die in Kabul abgesetzten Fallschirmjäger sollen derweil US-Soldaten dabei unterstützen, auf dem Flughafen einen sicheren Ablauf der Evakuierung zu ermöglichen. Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban hatten sich dort dramatische Szenen abgespielt. Verzweifelte Menschen versuchten, auf Flüge zu kommen, wie Videos und Bilder in sozialen Medien zeigten. Sie liefen auf das Rollfeld, kletterten unter anderem über Drehleitern, um in ein Flugzeug zu gelangen. Daraufhin wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt.

Deutsche Politiker rechnen damit, dass Hunderttausende Menschen aus Afghanistan flüchten werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach nach Informationen der dpa bei einer Unterrichtung der Fraktionschefs im Bundestag von 300.000 bis fünf Millionen weiteren Afghanen, die die Flucht ergreifen könnten. Einen Zeitraum nannte er nicht.

Der Deutsche Städtetag pochte auf Hilfe für Afghanistans Nachbarländer und eine nationale Strategie zur Flüchtlingsaufnahme. Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) forderte eine europäische Kraftanstrengung zur Flüchtlingshilfe.

