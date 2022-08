Guterres „bewegt“ bei Anblick von Getreidefrachter

UN-Generalsekretär Antonio Guterres überprüft das Getreide-Abkommen. Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Kostiantyn Liberov/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Istanbul - Im Anschluss an seine Ukraine-Reise ist UN-Generalsekretär António Guterres in der türkischen Metropole Istanbul angekommen.

„Es ist so bewegend, in Istanbul das Schiff „Brave Commander“ zu sehen, das mit Tonnen ukrainischen Weizens beladen ist“, twitterte Guterres. Für den Nachmittag war eine Pressekonferenz in dem Kontrollzentrum geplant, das eigens für das Getreide-Abkommens eingerichtet wurde. Die Ladung von 23.000 Tonnen Weizen der „Brave Commander“ ist im Rahmen des Welternährungsprogramms der UN (WFP) für Äthiopien bestimmt.

Ukrainisches Getreide hatte monatelang in den Schwarzmeer-Häfen festgesteckt. Die UN und die Türkei hatten Ende Juli Vereinbarungen vermittelt, dass die Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges wieder Getreide über ihre Schwarzmeerhäfen ausführen darf. Es wird geschätzt, dass mehr als 20 Millionen Tonnen Getreideerzeugnisse in der Ukraine lagern. Laut Mitteilung des Koordinierungszentrums haben von Anfang August bis 19. August rund 650.000 Tonnen Getreide und andere Lebensmittel ukrainische Häfen verlassen können.

© dpa-infocom, dpa:220820-99-457320/2