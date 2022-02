Klitschko: «Die Welt muss uns jetzt beistehen»

«Unser ganzes Land wird sich gegen einen Angriff wehren und es wird schwere Konsequenzen haben»: Vitali Klitschko. Foto: Jan Woitas/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jan Woitas/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Kurz vor dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine hat der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, an die internationale Gemeinschaft appelliert, sich an die Seite seines Landes zu stellen.

«Wir sind in der Ukraine auf das Schlimmste vorbereitet, die Welt muss uns jetzt beistehen», sagte Klitschko der «Bild am Sonntag». Der russische Präsident Wladimir Putin strebe nach der Weltmacht, «und der Westen sollte wissen, dass nach der Ukraine die baltischen Staaten dran sein werden. Wir sind nur der Anfang.» Wenn Scholz und andere Staatschefs mit Putin sprächen, sollten sie ihm eines klarmachen: «Unser ganzes Land wird sich gegen einen Angriff wehren und es wird schwere Konsequenzen haben.»

Scholz (SPD) will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag in Kiew treffen. Am Dienstag reist er nach Moskau zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der als Präsidentenkandidat für 2024 gehandelte Kiewer Bürgermeister und Ex-Boxweltmeister Vitali Klitschko hatte Anfang Februar in einer Talkshow versichert: «Wenn eine militärische Aggression beginnt, dann werde ich ein Sturmgewehr nehmen und für die Ukraine kämpfen gehen.»

© dpa-infocom, dpa:220213-99-103216/2