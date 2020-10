Jetzt teilen:

Paris - Die blutige Attacke auf einen Geschichtslehrer in einem Pariser Vorort war laut Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron ein islamistischer Terroranschlag. Das sagte Macron am späten Freitagabend in der Nähe des Tatorts.

© dpa-infocom, dpa:201016-99-974613/1