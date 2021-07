Parteigebäude von Opposition in El Salvador beschlagnahmt

El Salvadors Präsident Nayib Bukele will das beschlagnahmte Parteigebäude zu einer Sporthalle für junge Athleten umfunktionieren. Foto: Camilo Freedman/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Camilo Freedman/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa)