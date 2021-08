Robert Kennedys Mörder könnte auf Bewährung freikommen

Sirhan steht am Freitag vor seiner 16. Bewährungsanhörung nach über 50 Jahren im Gefängnis, weil er 1968 den US-Senator Robert F. Kennedy erschossen hat. Foto: Uncredited/California Department of Corrections and Rehabilitation via AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Uncredited/California Department of Corrections and Rehabilitation via AP/dpa)