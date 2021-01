Simbabwe: Bereits vier Minister an Corona gestorben

Menschen in Schutzkleidung tragen den Sarg der an Corona verstorbenen Ministerin Dr. Ellen Gwaradzimba. Seit Beginn der Pandemie sind in Simbabwe insgesamt vier Minister an Covid-19-Komplikationen gestorben. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa)