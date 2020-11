So reagiert die Region auf die US-Wahl

Wer macht das Rennen: Joe Biden (li.) oder Donald Trump? Noch ist das Ergebnis offen. (Fotos: dpa)

WIESBADEN/MAINZ/DARMSTADT - Die US-Präsidentschaftswahl wird wie befürchtet zur Hängepartie. Obwohl sich der amtierende Präsident Donald Trump bereits zum Sieger erklärt hat, ist das Ergebnis weiter offen. Auch in der Region gib es die ersten Stimmen zur US-Wahl.

Alle Infos live aus der Wahlnacht 2020 gibt es hier in unserem Liveblog.





Der eigentliche WahlKAMPF ist eben eröffnet worden. #USElection2020— Alexander Schweitzer (@Alex_Schweitzer) November 4, 2020

Alexander Schweitzer, Vorsitzender der rheinland-pfälzischen SPD-Landtagsfraktion, befürchtet einen längeren Kampf um das Wahlergebnis.





Hat er jetzt in seiner Welt gewonnen oder wurde ihm der Sieg gestohlen? #ElectionDay— Kai Klose (@Kai_Klose) November 4, 2020

Der hessische Sozialminister Kai Klose nahm die Aussagen von Donald Trump aufs Korn. Der Präsident hatte erst getwittert, dass die Demokraten versuchen die Wahl zu stehlen, um sich später vorschnell zum Sieger zu erklären:

Auf CNN regen sich sogar Republikaner auf. Hier nimmt eine Katastrophe Anlauf. #uswahl2020 #USElections2020 #ElectionNight— Giorgina Kazungu-Haß, MdL (@KazunguHass) November 4, 2020

Giorgina Kazungu-Haß, rheinland-pfälzische SPD-Landtagsabgeordnete, befürchtet bereits eine Katastrophe aufgrund des voreiligen Vorgehens von Trump:





Guten Morgen, wenigstens eine gute Nachricht. Ansonsten heißt es weiter Daumen drücken für @JoeBiden #USElection2020 #USWahlen https://t.co/Ad2E7jg1rd— Nancy Faeser (@NancyFaeser) November 4, 2020

Nancy Faeser, Vorsitzende der SPD-Fraktion in Hessen, versucht derweil optimistisch zu bleiben:





Das zeigt leider auch, dass es den Demokraten nicht wirklich gelungen ist, den amerikanischen Wählerinnen und Wählern ein überzeugendes, deutlich mehrheitsfähiges Angebot zu machen. #USWahlen2020 #USAElections2020 #USElection https://t.co/wuNBOkvV6Y— Volker Wissing (@Wissing) November 4, 2020

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen zum Wahlkampf der Demokraten. Volker Wissing, Vorsitzender des FDP-Landesverbandes Rheinland-Pfalz, merkt etwa an:

Udo Bullmann, SPD-Europaabgeordneter für Hessen, erklärt hingegen ziemlich deutlich, was er von einer weiteren Amtszeit von Donald Trump halten würde: "Den USA ist es zu wünschen, dass der Albtraum Trump endlich vorübergeht. Die Menschen in den USA haben einen Neuanfang verdient."

Der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte bei Hit Radio FFH, dass die unklare Lage ein schlechtes Zeichen sei. "Donald Trump ist, um es mal undiplomatisch zu sagen, ein unmöglicher Mensch", sagt Al-Wazir. Trump habe in erster Linie gespalten und gelogen. Dass der amtierende Präsident überhaupt eine Chance habe wiedergewählt zu werden, sei ein schlechtes Zeichen für die USA und die Welt. Auch bei einem möglichen Sieg von Herausforderer Joe Biden ist Al-Wazir skeptisch. Er befürchtet, dass die Republikaner in dem Fall alles blockieren würden, was Biden vorschlägt.