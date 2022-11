2 min

Twitter: EU-Kommissarin droht Elon Musk mit hohen Strafen

Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission, hat Musk nach der Twitter-Übernahme deutlich mit Milliardenstrafen gedroht: „Wenn Musk No way sagt, sagen auch wir No way”.

Von Friedrich Roeingh Chefredakteur VRM