Ukrainische Nobelpreisträger: Teilen die Auszeichnung gerne

Mitglieder der Organisation „Center for Civil Liberties“ feiern nach Bekanntgabe der Preisträger für den Friedensnobelpreis. (Bild: dpa) (Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Oslo - Ungeachtet der Kritik aus ihrem Heimatland haben die ukrainischen Friedensnobelpreisträger es begrüßt, sich die Auszeichnung mit Menschenrechtlern aus Russland und Belarus zu teilen. „Wir sind wirklich geehrt, mit ihnen zusammen diesen Preis zu bekommen“, sagte die Geschäftsführerin der ukrainischen Bürgerrechtsorganisation Center for Civil Liberties, Oleksandra Romanzowa, am Samstag per Videoauftritt bei einem Festakt des Nobelkomitees.