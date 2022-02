Unbewaffnete Ukrainer stellen sich Panzern entgegen

Bereits vor der Invasion in der Ukraine hatte Russland in Grenznähe Militärübungen durchgeführt - und wohl als Drohkulisse Fotos davon verbreiten lassen. (Archivbild) (Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa)

Kiew - Mehrere Dutzend Bewohner der ukrainischen Kleinstadt Dniprorudne im Süden des Landes haben sich offenbar unbewaffnet einer russischen Militärkolonne mit Panzern entgegengestellt.

Das zeigen mehrere aktuelle Aufnahmen vom Rand von Dniprorudne, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden. Zu sehen ist darin der Bürgermeister der Stadt, Jewhenij Matwjejew, der nach vorne läuft und mit den Fahrern der vordersten Panzers spricht. Die Männer im Hintergrund rufen „Geht nach Hause!“ oder „Wir lassen Euch nicht durch!“. Andere rufen „Held!“ in Richtung Matwjejews. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Bürgermeister drehen die Panzer um. Ein Mann, der das Geschehen filmt, sagt halb lachend: „Der Matwjejew verjagt die Panzer, was sonst“.

