US-Wahl-Quiz: Wer sagte 2016 was zur Trump-Wahl?

So sah unser Karikaturist 2016 den Kandidaten und späteren Präsidenten Donald Trump.

WASHINGTON - Amerika wählt. Die Abstimmung über den US-Präsidenten sorgt stets für ein kleines Beben in der Weltpolitik. Aber wohl noch nie waren die Schockwellen so groß wie vor vier Jahren – Zeit für eine kleine Zeitreise: Wir haben einige Zitate vom „Tag danach“ 2016 gesammelt, von dem Tag, der für einige buchstäblich mit dem Morgengrauen begann. Können Sie sich noch erinnern, wer damals was gesagt hat? Testen Sie es bei unserem kleinen Zitate-Quiz.

hier in unserem Liveblog. Und alle Infos live aus der Wahlnacht 2020 gibt es