Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Washington - Zehn Tage nach dem Militärputsch in Myanmar werden die USA Sanktionen gegen die führenden Generäle und mit ihnen verbundene Unternehmen verhängen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch im Weißen Haus an.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-386824/1